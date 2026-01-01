79-годишен мъж почина, след като е бил блъснат от микробус на пешеходна пътека в Смолян.

Това съобщиха от Областната дирекция на МВР. Инцидентът е станал на 24 септември на ул. „Чан“.

Микробусът е управляван от 38-годишен мъж. При движение на заден ход водачът е блъснал намиращия се на пешеходната пътека възрастен мъж.

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Пострадалият е транспортиран в Спешното отделение на Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Братан Шукеров“ в Смолян в тежко състояние, с множество фрактури по тялото, счупени прешлени и ребра, както и повърхностни рани и охлузвания.

Това каза началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. По-късно мъжът е настанен в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, където е починал.

Шофьорът на микробуса е военнослужещ, поради което на мястото на произшествието е пристигнал и екип на Военна полиция. Разследването се води от Военноокръжната прокуратура в Пловдив.