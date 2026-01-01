Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че Турция не е враг на Гърция, а неин съсед и съюзник в НАТО.

В изказване в Турския дом в Ню Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН, той подчерта, че двустранните отношения са твърде важни, за да бъдат използвани за предизборни цели.

Ердоган заяви, че Анкара не се интересува от вътрешната политика, изборите или промените в управлението и опозицията на Гърция.

„Това, което ни интересува, са правата и сигурността на Турция, както и запазването на мира и спокойствието в Егейско море и Източното Средиземноморие“, подчерта той.

Турският президент съобщи още, че е обсъдил с американския си колега Доналд Тръмп евентуалното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35. По думите му Тръмп е проявил положително отношение, а Анкара очаква то да бъде последвано от „конкретни стъпки“.

Ердоган изтъкна и стратегическото значение на турската отбранителна промишленост, включително разработването на изтребителя KAAN и системите за противовъздушна отбрана.

Преговорите с Великобритания за придобиване на изтребители Eurofighter продължават, добави той, като подчерта, че Турция няма да отстъпи от своите потребности в областта на сигурността и стратегическите си цели.