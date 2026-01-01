Джей Зи
Джей Зи / Gulliver/Getty Images

Жената, която обвини Джей Зи, че я е изнасилил, когато е била на 13 години, официално заяви, че обвиненията ѝ са неверни.

Тя заведе дело през 2024 г., твърдейки, че е била упоена и изнасилена от Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, и Шон „Диди“ Комбс на парти след наградите MTV Video Music Awards през 2000 г.

И двамата отрекоха обвиненията, а жената оттегли делото си през февруари 2025 г. Впоследствие Картър заведе дело срещу нея и адвокатите ѝ.

В нова декларация, подадена по делото, жената, известна като Джейн Доу, заявява: „Шон „Джей Зи“ Картър никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала или разговаряла с него. Г-н Картър никога не е проявявал неподходящо поведение спрямо мен.“

Тя определя като неверни и твърденията си, че Картър и Комбс са я изнасилили, докато друга знаменитост е наблюдавала случващото се.

„Разбирам, че моите фалшиви обвинения са причинили на г-н Картър огромна болка, страдание и щети, които никога не могат да бъдат напълно поправени“, пише тя.

Жената от Алабама също така заявява, че не е получавала пари от Джей Зи или от човек, действащ от негово име, за да направи новото си изявление.

Адвокатът ѝ оспорва твърденията

Адвокатът Тони Бъзби, който представляваше жената, заяви пред Rolling Stone, че не е виждал новата декларация.

По думите му тя е разказала една и съща история пред поне четирима адвокати, преди да се срещне с него.

„Ако по някаква причина сега тя твърди, че ни е излъгала и е излъгала съда, това е нова информация“, каза Бъзби.

В декларацията си жената твърди, че е видяла във Facebook обява през септември или октомври 2024 г., която я е накарала да си спомни предполагаемото насилие от времето, когато е била на 13 години.

Тя твърди още, че искът е бил подаден, без да ѝ бъде предоставен предварителен вариант за одобрение и без да е извършена независима проверка на твърденията ѝ.

Джей Зи категорично отрече обвиненията и ги определи като „опит за изнудване“. След оттеглянето на делото той заяви, че преживяното от него, съпругата му Бионсе и децата им е причинило „травма, която никога не може да бъде пренебрегната“.

Шон „Диди“ Комбс също отрече обвиненията.

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