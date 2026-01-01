Жената, която обвини Джей Зи, че я е изнасилил, когато е била на 13 години, официално заяви, че обвиненията ѝ са неверни.
Тя заведе дело през 2024 г., твърдейки, че е била упоена и изнасилена от Джей Зи, чието истинско име е Шон Картър, и Шон „Диди“ Комбс на парти след наградите MTV Video Music Awards през 2000 г.
Woman who accused Jay-Z of r+pe admits allegations were false, says she never met or spoke to him— Instablog9ja (@instablog9ja) September 25, 2026
A woman who accused American rapper Jay-Z of s+xual a§§ault has withdrawn her allegations, saying she never met or spoke to the billionaire musician and that her claims against him… pic.twitter.com/YGmJIV8YzC
И двамата отрекоха обвиненията, а жената оттегли делото си през февруари 2025 г. Впоследствие Картър заведе дело срещу нея и адвокатите ѝ.
В нова декларация, подадена по делото, жената, известна като Джейн Доу, заявява: „Шон „Джей Зи“ Картър никога не ме е изнасилвал. Никога не съм се срещала или разговаряла с него. Г-н Картър никога не е проявявал неподходящо поведение спрямо мен.“
Jay-Z’s Former Accuser Fully Recants S3xual A$$ault Allegations, Says She Never Met Rapper & Claims Lawyers Filed Case Without ‘Due Diligence’ https://t.co/Ys4b8MCuBl pic.twitter.com/bmOSWw7I4W— theJasmineBRAND (@thejasminebrand) September 25, 2026
Тя определя като неверни и твърденията си, че Картър и Комбс са я изнасилили, докато друга знаменитост е наблюдавала случващото се.
„Разбирам, че моите фалшиви обвинения са причинили на г-н Картър огромна болка, страдание и щети, които никога не могат да бъдат напълно поправени“, пише тя.
Жената от Алабама също така заявява, че не е получавала пари от Джей Зи или от човек, действащ от негово име, за да направи новото си изявление.
Адвокатът ѝ оспорва твърденията
Адвокатът Тони Бъзби, който представляваше жената, заяви пред Rolling Stone, че не е виждал новата декларация.
По думите му тя е разказала една и съща история пред поне четирима адвокати, преди да се срещне с него.
„Ако по някаква причина сега тя твърди, че ни е излъгала и е излъгала съда, това е нова информация“, каза Бъзби.
В декларацията си жената твърди, че е видяла във Facebook обява през септември или октомври 2024 г., която я е накарала да си спомни предполагаемото насилие от времето, когато е била на 13 години.
Тя твърди още, че искът е бил подаден, без да ѝ бъде предоставен предварителен вариант за одобрение и без да е извършена независима проверка на твърденията ѝ.
The woman who accused JAY-Z of sexually assaulting her at 13 has now fully recanted her allegations in a sworn court declaration.— CHILLING WITH MONIE🌹 (@CWMonieHQ) September 25, 2026
Jane Doe says she has never met or spoken to JAY-Z and that there is “no truth” to her claims against him.
Her original story had already faced… pic.twitter.com/HNEjy3Hism
Джей Зи категорично отрече обвиненията и ги определи като „опит за изнудване“. След оттеглянето на делото той заяви, че преживяното от него, съпругата му Бионсе и децата им е причинило „травма, която никога не може да бъде пренебрегната“.
Шон „Диди“ Комбс също отрече обвиненията.