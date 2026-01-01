Стотици хиляди вярващи се събраха днес в центъра на Париж за голямата литургия на папа Лъв XIV, като според официални данни около 700 000 души са се регистрирали за участие в следобедната служба на площад "Конкорд", предаде ДПА.

Под бурните възгласи на огромното множество Лъв XIV премина с папамобила по булевард "Шан-з-Елизе". Сред присъстващите бяха някои известни френски политици, сред които министър-председателят Себастиен Льокорню и крайнодясната лидерка Марин льо Пен, която се надява да стане президент догодина.

Мнозина от присъстващите запълваха времето преди службата с хорово пеене, а някои бяха облечени във фланелки на френския национален отбор по футбол с надпис "Папа Лъв" и номер 14 - закачлива препратка към името на папата.

Днес големи райони около булевард "Шан-з-Елизе" и по протежението на река Сена бяха отцепени от съображения за сигурност.

Той започна втория ден от апостолическото си посещение във Франция със среща с мигранти в център за социална помощ в Париж и подчерта значението на "съжителството в достойнство и мир", предаде Франс прес.

"Историята на църквата и човечеството не се пише от онези, които създават впечатлението, че побеждават, като се налагат и заемат пространството, а от тези, които отстъпват място, поставят началото на мирни процеси, вдъхват доверие и насърчават живота", заяви главата на Римокатолическата църква по време на посещението си в Дом "Бахита", асоциация към католическа епархия в помощ на мигрантите.

БТА

Преди началото на внушителната литургияна площад "Конкорд" и "Шан-з-Елизе" в Париж, Лъв ХІV беше посрещнат от представители на асоциацията, която носи името на суданска робиня, станала монахиня, а по-късно обявена за светица.

"Това е един дом, който показва пред целия град, че срещите и съжителството в достойнство и мир са възможни", каза папата, след като изслуша разказите на двама мигранти от Афганистан и Нигерия.

БТА

От избирането му за папа през май миналата година Робърт Франсис Превост, който също е внук на имигранти, неколкократно отправи призиви за защитата на достойнството на бежанците и мигрантите, като не се поколеба да критикува миграционната политика на американския президент Доналд Тръмп.

"Света Бахита ни приканва да се вгледаме в онези, които са невидими, да освободим онези, които икономиката и културата днес свеждат до робско положение, да почитаме безкрайното достойнство на всеки наш брат и сестра", отбеляза той.

БТА

Дом "Бахита", основан в отговор на призива на папа Франциск през 2017 г. за приемане, защита, насърчаване и интегриране на чужденците. Асоциацията помага на чуждестранните граждани, живеещи във Франция, независимо дали притежават документи за самоличност или не, чрез организирането на езикови курсове по френски, уроци по готварство, работилници по информационни технологии, занаяти или шивачество. Наскоро бяха организирани и консултации за психологическа и медицинска помощ.

"През тази година, която се очертава да бъде бурна във Франция, на фона на финансовите трудности и в отговор на повърхностните и жестоки реакции срещу хората в изгнание, папата се обръща към френските граждани с посланието, че независимо от нашите политически убеждения, всички ние сме човешки същества и имаме правото на достойнство", подчерта на пресконференция наскоро председателката на Дом "Бахита" Валери Монио.

По-късно папата ще пътува до Лурд - място за поклонения в Югозападна Франция. Според преданието през 1858 г. там Дева Мария се явила на 14-годишното тогава местно момиче Бернадет Субиру, дъщеря на беден мелничар.

В петък, в началото на четиридневното си посещение във Франция, Лъв XIV се срещна с президента Еманюел Макрон. На срещата папата изрази почитта си към Франция като страната на човешките права, но същевременно изказа критики към новия закон, разрешаващ евтаназията, както и към правото на аборт, залегнало във френската конституция.

БТА

Това е първото посещение на Лъв XIV във Франция след избирането му за папа миналата година. Последна спирка от обиколката му ще бъде в понеделник град Мец, недалеч от френско-германската граница, където роденият в САЩ понтифик смята да произнесе реч, посветена на Европа.

Бенедикт XVI беше последният папа, посетил Париж - през 2008 г.

С изключение на няколко района в източната част на страната, във Франция повече от век има строго разделение между църквата и държавата. В държавните училища няма часове по религия, а Макрон не планира да присъства на нито една от папските меси. Макар католиците да продължават да са най-голямата религиозна общност в страната, много хора вече не се определят като част от никоя религия.