Според германските служби за сигурност, цитирани от Frankfurter Allgemeine Zeitung, задържаните за палеж двама българи в Мюнхен, са част от мрежа на руското Главно разузнавателно управление, целяща саботажи в Европа.

Досега неофициално бе известно, че става дума за 38-годишен мъж и 28-годишна жена с български документи за самоличност – Димитър Т. и Габриела М., арестувани от полицията в Мюнхен след опит за палеж на предприятие, произвеждащо дронове за Украйна.

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Нападението бе извършено с коктейли "Молотов", хвърлени от движещ се автомобил по строителна площадка на компаниите Rohde & Schwarz и Helsing.

Пожарът е бил бързо потушен, а второ взривно устройство е обезвредено, като щетите са минимални. Властите в Германия оценяват действията на извършителите като "аматьорски" и ги определят като вербувани "агенти от ниско ниво", съобщава германското издание.

Разследването разкрива по-широка операция

Германските разследващи свързват опита за палеж в Мюнхен и с други инциденти, включително атака с дрон срещу летище Лайпциг на 4 август. Смята се, че същата група е планирала и палеж на фабрика на украинската компания Skyeton край Прешов, Словакия.

Тази атака е била осуетена, като на 25 август в Словакия са задържани латвийски и украински граждани. Друг латвиец е арестуван в Хамбург във връзка със случая.

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Според източници на вестника, цитирани в българските медии, лайпцигската група е била ръководена от офицера от ГРУ Денис Смолянинов. Разузнавателните агенции на Германия смятат, че операциите се ръководят от Службата за специални дейности на ГРУ, която е изградила логистична мрежа в цяла Европа.

Целта на атаките е да се прекъснат военните доставки за Украйна и да се окаже натиск върху Европа да спре помощта за Киев. След експулсирането на руски разузнавачи, ГРУ е започнало да вербува оперативни работници чрез Telegram, като им плаща в криптовалута.