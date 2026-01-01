В края на октомври отново ще преместим стрелките на часовниците с един час назад и ще преминем към зимното часово време.

Тази година промяната ще стане в нощта срещу неделя, 25 октомври 2026 г. В 4:00 часа сутринта часовниците ще бъдат върнати с един час назад и ще покажат 3:00 часа.

Така ще получим един час повече сън. Промяната обаче означава и че ще се стъмва по-рано вечер.

С връщането на часовника България преминава от лятно към стандартното часово време. През март тази година часовниците бяха преместени с един час напред.

Защо сменяме часа?

Сезонната смяна на часовото време все още се прилага в България и останалите държави от Европейския съюз. Идеята е през по-светлите месеци да се използва по-дълго дневната светлина във вечерните часове.

От години в Европейския съюз се обсъжда премахването на смяната между лятно и зимно часово време. До окончателно решение обаче не се е стигнало и часовниците продължават да се местят два пъти годишно.

Повечето съвременни смартфони, компютри и смарт часовници ще променят часа автоматично. При някои електронни и аналогови часовници промяната трябва да бъде направена ръчно.

Така в последната неделя на октомври ще спечелим един час сън, но и ще посрещаме по-рано тъмнината вечер.

Смяната между лятно и зимно часово време се прилага в България от десетилетия. Часовниците се преместват два пъти годишно – през пролетта с един час напред, а през есента с един час назад.

Първоначалната идея зад сезонната промяна е да се използва по-ефективно дневната светлина и да се намали необходимостта от изкуствено осветление. С течение на времето обаче ползите от смяната на часа бяха поставени под въпрос, а темата за нейното премахване се превърна в предмет на продължителни дискусии в Европейския съюз.

През 2018 г. Европейската комисия проведе обществена консултация, в която мнозинството от участвалите се обявиха за прекратяване на сезонната смяна на часовото време. Европейският парламент впоследствие подкрепи идеята, но държавите членки не постигнаха окончателно споразумение дали да останат постоянно на лятно или на стандартно часово време.

Затова и към 2026 г. часовниците в България продължават да се местят два пъти годишно – в последната неделя на март и в последната неделя на октомври.