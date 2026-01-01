Окръжният съд във Видин насрочи за 1 октомври първо разпоредително заседание по делото за убийството на 20-годишния Мариян Пасков от Кула, съобщиха от съда.

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Подсъдими по делото са 30-годишният Антон Илиев и 22-годишният Валентин Каменов. Срещу тях е повдигнато обвинение за това, че на 3 март 2025 г. в съучастие са убили Мариян Пасков, като деянието е извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

Според обвинителния акт пострадалият наемал стая в къщата на Антон Илиев. На 1 март тримата употребявали алкохол на събиране в съседен имот. Около 4:00 часа на следващия ден Илиев и Каменов отправили упрек към 20-годишния мъж, че не е нацепил дърва, и започнали да му нанасят удари.

Насилието продължило и след прибирането им в дома на Илиев, където му нанесели увреждания с дървен прът, вилица и нагорещен метален предмет, и скачали върху тялото му.

На 3 март двамата подсъдими установили, че мъжът е починал. За да заличат следите, те се снабдили с бензин, изнесли тялото в двора и го запалили, а останките хвърлили на близко сметище.

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След като в града се разчуло за изчезването на починалия, двамата напуснали страната през ГКПП „Калотина“. Спрямо тях бе задействана процедура по общодържавно и международно издирване, в резултат на която бяха задържани в Чехия и предадени на българските власти въз основа на Европейски заповеди за арест.

Заключенията на съдебномедицинските и ДНК експертизи показват, че причина за смъртта са тежките увреждания по тялото и главата, довели до закрита черепномозъчна травма.

Разпоредителното заседание е насрочено за 9:30 часа на 1 октомври и е открито.