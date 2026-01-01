Шофьор загина на място при тежка катастрофа във Великотърновско. Инцидентът е станал около 15:15 часа на пътя между селата Ресен и Градина.

По първоначална информация лек автомобил с чужда регистрация е напуснал пътното платно и е излетял в крайпътна нива. Водачът е загинал на място.

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С него е пътувала жена, която е откарана за преглед в Спешна помощ. Към момента няма допълнителна информация за състоянието ѝ.

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.

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Това е третото произшествие в участъка само в рамките на днешния ден, съобщават от полицията.

От МВР призовават шофьорите да се движат с подходяща за пътната обстановка скорост и да проявяват повишено внимание, като се съобразяват както с условията на пътя, така и с метеорологичната обстановка.