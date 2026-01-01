Ако през последната година сте прекарали няколко дни на гръцки остров, край морето в Халкидики или на разходка из Атина, най-вероятно сте част от над 20 милиона души, посетили Гърция през първите седем месеца на 2026 година.

Страната продължава да затвърждава позицията си като една от най-предпочитаните туристически дестинации в Европа. Между януари и юли тя е посрещнала над 20 милиона посетители – с 8,6% повече в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на гръцката централна банка, цитирани от изданието „Ню мъни“.

Още по-силен е ръстът при приходите от туризъм. За седемте месеца те са достигнали над 13,5 милиарда евро, което представлява увеличение от 12% спрямо същия период на 2025 година.

Повече приходи идват както от туристи от държавите членки на Европейския съюз, така и от посетители от трети страни.

Интересна тенденция се наблюдава през юли. Макар броят на туристите да е бил по-нисък в сравнение със същия месец на миналата година, приходите в сектора са се увеличили със 7,2%, което подсказва, че посетителите са харчили повече по време на престоя си.

Още през юни гръцката централна банка отчете засилен туристически поток – тогава страната е била посетена от 4,9 милиона души, или с 6,9% повече на годишна база. Приходите за месеца обаче са нараснали по-умерено – с 1,2%, достигайки 3,29 милиарда евро.