Има закуски, които никога не излизат от мода, а топлите мекици са сред абсолютните любимци на малки и големи.

Пухкави отвътре, златисти отвън и най-вкусни, когато са прясно приготвени - те са идеалният избор за уютна закуска през почивните дни.

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Хубавото е, че за вкусни домашни мекици не са необходими сложни продукти. С няколко основни съставки може да се приготви тесто, което след кратка почивка се превръща в апетитни златисти мекици.

Необходими продукти:

500 г брашно

250 мл топло прясно мляко или вода

1 пакетче суха мая

1 яйце

1 ч.л. захар

1 ч.л. сол

2 с.л. олио

олио за пържене

Как се приготвят?

В купа се смесват топлото мляко, маята и захарта. Добавят се яйцето, солта и олиото, след което постепенно се прибавя брашното.

Замесва се меко и леко лепкаво тесто. Не е необходимо да се прекалява с брашното - именно по-мекото тесто помага мекиците да станат пухкави.

Купата се покрива и тестото се оставя на топло място за около 40-60 минути, докато увеличи обема си.

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След това ръцете се намазват с малко олио. Откъсват се топки от тестото и всяка се разтегля внимателно с пръсти до получаването на тънка мекица.

Мекиците се пържат в добре загрято олио от двете страни до апетитен златист цвят. След изваждането се поставят върху кухненска хартия, за да се отцеди излишната мазнина.

С какво да ги поднесем?

Класическата комбинация е със сирене, но мекиците са чудесни и с кисело мляко, сладко, мед или шоколад. За любителите на соленото могат да се сервират и с кашкавал или домашна разядка.

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Малкият трик за пухкави мекици: тестото трябва да остане меко, а мазнината за пържене да е добре загрята, но не прекалено силно. Така мекиците се изпържват равномерно, без да изгарят отвън.