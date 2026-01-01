Броят на хоспитализациите в страната бележи значителен ръст през първите шест месеца на годината, като са отчетени със 100 000 повече приема в болница спрямо същия период на предходната година. Макар официалните доклади да посочват застаряването на населението като основна причина, експерти изразяват съмнения относно ефективността на контрола в системата. „За мен застаряването на населението е един фактор, който е много удобен, за да се каже: „Стари хора, болни хора”, това коментира вирусологът проф. Радка Аргирова в предаването „Твоят ден”.

Данните от отчета на Националната здравноосигурителна каса към 30 юни 2026 г. показват увеличение на хоспитализациите от 4,7 на сто. Според НЗОК причините се крият в разширения диагностичен капацитет и по-широкото приложение на високотехнологични методи на лечение. Проф. Аргирова обаче подчерта, че застаряването е световен процес, а медицината днес лекува много по-бързо и качествено, което би трябвало да влияе на статистиката по различен начин. „Трябва да се провери и състоянието на използването на средствата по клинични пътеки, за да се види дали броят наистина е толкова”, посочи експертът.

Прогнози за грипния сезон

Очаква се първите случаи на грип в България да се появят още през първата десетдневка на октомври. Проф. Аргирова уточни, че изолатите, които ще определят точния щам за сезона, вероятно ще бъдат готови през втората половина на месеца. По думите ѝ в момента сме на прага на инфекции от респираторни вируси, като най-често срещаните са H1N1, парагрипните вируси и аденовирусите. Особено внимание трябва да се обърне на респираторно-синцитиален вирус, който е опасен за децата до 5-годишна възраст и за възрастните хора, тъй като често протича с тежък бронхиолит.

По думите на специалиста ваксинацията остава най-ефективното средство за защита, като оптималният период за поставяне на ваксина е между 1 и 15 октомври. „По-добре е предварително да бъдат образувани антителата, за да има защита”, обясни вирусологът. Тя допълни, че дори човек да е болен по време на този период, ваксинацията може да бъде приложена по-късно без риск за здравето. Пикът на грипната епидемия се очаква в края на месец януари.