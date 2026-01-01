Близо до град Алепо в Северна Сирия се чу силен взрив, последван от поредица от експлозии, като това е поредният подобен инцидент в страната през този месец, предаде Франс прес.

Чу се взрив в селска местност южно от Алепо. Естеството на инцидента в момента се разследва, съобщиха местни медии.

Гражданската защита в Алепо заяви, че продължаващите експлозии в района, южно от Алепо, пречат на линейките и спасителните екипи да достигнат до мястото на инцидента.

През този месец в Сирия вече имаше няколко други експлозии. Преди дни 11 души загинаха при експлозия с неустановен произход във военен обект в източната част на страната.

На 9 септември експлозия в склад за оръжие на Министерството на отбраната в северозападната провинция Идлиб отне живота на 14 души, а 11 бяха ранени.

Десет дни по-рано взрив на превозно средство, натоварено с боеприпаси, уби най-малко петима души в същия район.

Сирия продължава да се възстановява от продължилия повече от десетилетие конфликт, като в различни части на страната остават множество складове с оръжия и боеприпаси. Въпреки значителното намаляване на мащаба на бойните действия, инциденти с взривове и невзривени боеприпаси продължават да представляват сериозен риск за цивилното население.

Особено засегнати са районите, които дълго време бяха арена на ожесточени сражения, включително провинциите Алепо и Идлиб. Властите и спасителните служби периодично съобщават за експлозии при боравене, преместване или съхранение на оръжия и боеприпаси.