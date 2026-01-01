Германците гласуват днес на регионални избори в Берлин и Мекленбург-Предна Померания. Вотът е важен тест за управляващите в Германия на фона на нарастващата подкрепа за „Алтернатива за Германия“ (AfD) и спадащата популярност на канцлера Фридрих Мерц.

Особено внимание е насочено към представянето на AfD и „Левицата“, както и към резултатите на Християндемократическия съюз (ХДС) на Мерц.

Канцлерът е насрочил кризисна среща с ръководството на ХДС, на която ще бъдат обсъдени първите резултати от изборите. Мерц е отменил и част от ангажиментите си през следващите дни и няма да присъства на Общото събрание на ООН.

Само преди две седмици AfD постигна силен резултат и изпревари ХДС на изборите в Саксония-Анхалт. Това засили натиска върху Мерц, чиято подкрепа намалява, докато правителството среща трудности при прокарването на икономически и социални реформи с коалиционния партньор ГСДП.

Оспорвана битка в Мекленбург-Предна Померания

В Мекленбург-Предна Померания основната надпревара е между ГСДП на премиерката Мануела Швезиг и AfD.

Според данни на обществената телевизия ZDF двете партии получават близки резултати – съответно 37% и 36%. ХДС остава далеч назад с около 6%, малко над 5-процентния праг за влизане в регионалния парламент.

Проучванията показват и общо увеличение на подкрепата за AfD. Партията обаче не се очаква да получи достатъчно гласове, за да управлява самостоятелно в която и да е от двете провинции.

Жилищната криза е сред основните теми в Берлин

В германската столица управляващият ХДС е в оспорвана надпревара с „Левицата“. Сред основните теми в кампанията е жилищната криза.

Резултатите от двата вота ще бъдат следени внимателно и заради отражението им върху федералната политика и позициите на Мерц в собствената му партия.

Когато пое канцлерския пост през май миналата година, Мерц обеща да съживи германската икономика, да укрепи армията и да ограничи нелегалната миграция. Междувременно AfD излезе начело в националните проучвания, а личната подкрепа за канцлера спадна.

„В личен план ситуацията за Мерц е доста драматична“, заяви социологът Роланд Аболд от Infratest Dimap. По думите му през септември едва 13% от анкетираните са били доволни от политическото представяне на канцлера. Това е най-ниският резултат, регистриран от института за действащ германски канцлер.

Икономиката и международната обстановка

Част от анализаторите свързват трудностите пред германското правителство и с международната обстановка. Войните в Украйна и Близкия изток доведоха до повишаване на енергийните цени и засилиха натиска върху разходите на домакинствата.

Заплахите, свързвани с Русия, ускориха превъоръжаването на Германия, докато икономическият възход на Китай увеличи конкуренцията пред германската индустрия.

Главният икономист на банка „Берeнберг“ Холгер Шмидинг посочва, че Мерц е изправен пред комбинация от вътрешнополитически и международни проблеми. Според него поскъпването на горивата и дебатът за политическото бъдеще на канцлера допълнително усложняват ситуацията.

По думите на Шмидинг обаче е възможно Мерц да преодолее настоящия политически натиск и да остане на поста до края на мандата през 2029 г.