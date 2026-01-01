Интензивен остава трафикът на граничните пунктове с Турция „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход за товарни автомобили, показват данните на „Гранична полиция“ към 18:00 часа.

На останалите граници – с Гърция, Румъния, Северна Македония и Сърбия – трафикът е нормален. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, а през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ – леки автомобили, автобуси и товарни автомобили.

Заради ниското ниво на Дунав временно не работят и фериботните линии Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич.

В следобедните часове движението към Гърция беше сериозно затруднено в района на Кресненското дефиле. На входа на Кресна се образува колона от автомобили, което забави допълнително пътуването. Разстоянието между пътните възли „Симитли“ и „Кресна“ се изминаваше за повече от час, предаде БНТ.

Кресненското дефиле и районът на Симитли традиционно са сред най-натоварените участъци по маршрута към Гърция. Шофьорите се призовават да бъдат внимателни, да спазват дистанция и да се съобразяват с пътната обстановка.