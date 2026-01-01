„В условията на нарастващо стратегическо противопоставяне в глобален мащаб трябва да поддържаме високо ниво на готовност, което да гарантира ефективното изпълнение на отбранителните планове на Алианса“, заяви началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов по време на участието си в годишната конференция на Военния комитет на НАТО в датската столица Копенхаген.

Той отбеляза, цитиран от пресцентъра на ведомството, че поемането на повече ангажименти от европейските съюзници и Канада за отбраната на евроатлантическата зона не означава само осигуряването на присъствие, а разполагане с подходящите сили на точното място, с необходимата степен на готовност и в състояние да бъдат поддържани толкова дълго, колкото изисква оперативната обстановка.

„Това налага подготовка на силите, предприемане на мерки, включително и законодателни, които предоставят необходимите правомощия за тяхното използване при необходимост, изпълнение на поетите Цели за способности, адаптация на отбранителната индустрия, както и намиране на бърз, но едновременно с това внимателен, подход за внедряването на нови технологии. Само чрез баланс между бързо интегриране на иновации и поддържане на оперативна съвместимост ще можем да посрещнем предизвикателствата на съвременната среда за сигурност“, посочи адмирал Ефтимов.

По време на конференцията върховният главнокомандващ на съюзните сили в Европа (SACEUR) е представил своите стратегически съображения по изпълнимостта на плановете на Алианса и статуса на мисиите, операциите и дейностите на НАТО. Началниците на отбраната са дискутирали подходи за постигането на необходимото ниво на готовност за прилагане на отбранителните планове на съюза в контекста на Концепцията за възпиране и отбрана на евроатлантическата зона, както и прилагането на Постоянния отбранителен план за противовъздушна и противоракетна отбрана на Алианса.

Специално внимание е било отделено на процесите на трансформация и изграждане на способности. Новите изисквания, произтичащи от променящия се характер на воденето на военни действия, налагат повишаване на капацитета на отбранителната индустрия и ускоряване на внедряването на иновативни способности, посочват от пресцентъра на военното министерство.

В рамките на форума адмирал Емил Ефтимов е провел двустранна среща с началника на отбраната на Франция генерал Фабиен Мандон, по време на която са били обсъдени въпроси от взаимен интерес.