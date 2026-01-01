Различни видове сирена, приготвени по стари рецепти, бяха представени от майстори от България и чужбина по време на шестото издание на Празника на домашните сирена в тетевенското село Черни Вит. Посетителите имаха възможност да дегустират млечния продукт, да видят как се правят някои от сирената, но и да чуят историята на хората, които съхраняват традицията и я пренасят в бъдещето, разказва кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

Организатори на празника са Община Тетевен и Кметство Черни Вит, както и Цветан Димитров, производител на зелено сирене и изследовател на традиционните български сирена, възникнали стотици години назад във времето.

БТА

БТА

БТА

„Тази година решихме акцентът на празника да са хората, които стоят зад продуктите - техните истории, мъка, болка, въобще техните радости, за да направим разказ, който да минава през времето и да оставя следи“, разказа Димитров.

По думите му хората са пропътували стотици километри, за да покажат своите домашни сирена, което е много вълнуващо и вдъхновяващо за младите хора да започнат да търсят качествения продукт и да приготвят неща с ръцете си вкъщи.

Салих Паша идва от смолянското село Бориково. Той единствен пази над стогодишна традиция за приготвяне на т. нар. бито сирене. На празника той демонстрира как се прави родопска брънза.

БТА

БТА

БТА

„Запазвам една традиция на 100 години, която не се променя. На това му викат бито сирене, ние му викаме мях, други му казват толум. В кацата избиваш маслото най-напред. След това подгряваш матана и излиза сирене. На другия ден се вари извара. Колкото излезе сирене, толкова и извара и го смесваш, троши се с ръцете и го осоляваш. Това се бута в толума, където узрява. Това му викат бито сирене, а брънзата е друго. Това е без масло, а брънзата е пак същото сирене, но с маслото“, разказа Салих Паша.

Други демонстрации бяха приготвяне на „бял мъж“, тетевенска супа със сирене, както и на чечил - сирене, което е разпространено най-вече в Грузия и Армения.

По време на празника можеше да се опита сирене в мях, в буркан със зехтин, сушени домати, гъби и маслини, сирене с шафран или трюфел. Гости от Украйна представиха сирена по стари рецепти, които са превърнали в световни марки. На щанда им имаше и разнообразни питиета, които се съчетават с млечните продукти.

БТА

БТА

БТА

За поредна година в Черни Вит дойдоха и представители на Земеделската задруга „Еко Овчеполка“ в Северна Македония. Те разказаха за своите сирена с история на стотици години, както и за различните видове овце, които отглеждат.

Празникът включваше и различни майсторски класове като съчетание на сирене с различни видове високоалкохолни напитки, както и дегустация на характерното за село Черни Вит зелено сирене в различна зрялост.

„Никой не го прави това сирене, защото то само си става. Това е бяло саламурено сирене, което се покрива с благородна плесен. След това може да старее до 8 години, през които променя своя вкус и аромат и става едно от най-интересните продукти, които аз познавам“, сподели Цветан Димитров.

БТА

БТА

БТА

По думите му зеленото сирене е станало част от туристическите атракции в региона.

„Аз се опитвам да запазим традиционните ни български продукти и рецепти и да се гордеем с тях, защото всички се гордеем с това, което имаме на масата“, категоричен е Димитров.

Различни традиции показаха на празника и занаятчиите, които предлагаха изделия от вълна, керамика, дърво. Всеки от тях носеше и домашно сирене от своя роден край.