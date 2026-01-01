Експерти от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София, съвместно с представители на Българската агенция по безопасност на храните, 6-то Районно управление на МВР и Столичния зоопарк, извършиха извънредна проверка в столичен ресторант, съобщиха от пресцентъра на РИОСВ – София.

При проверката е констатирано отглеждането на 16 костенурки – три китайски трионикс (Pelodiscus sinensis) и 13 жълтобузи (Trachemys scripta), една зелена игуана (Iguana iguana), четири крокодила от вида очилат кайман (Caiman crocodilus), два американски енота (Procyon lotor) и два папагала от вида Жако (Psittacus erithacus).

Животните се отглеждат в клетки, аквариуми и терариуми. Част от установените видове подлежат на регистрация по Закона за биологичното разнообразие (ЗБР). Част от животните са видове, определени като инвазивни.

РИОСВ - София

При проверката не са представени документи, удостоверяващи произхода на животните, както и регистрационни карти за видовете, за които такива се изискват, съобщиха още от инспекцията.

На собственика е дадено предписание съответните документи да бъдат представени в РИОСВ – София в срок до 9 октомври 2026 г. При неизпълнение на предписанието животните ще бъдат отнети и ще се предприемат административнонаказателни мерки съгласно действащото законодателство.

РИОСВ - София

В рамките на проверката е установено, че двата енота са инвазивен вид, съгласно Регламент на ЕС. Със заповед на директора на РИОСВ – София животните са отнети и са настанени в Зоологическа градина – София. За установеното отглеждане на енотите ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.