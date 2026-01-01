„Действително консултантската фирма, която притежавам, е отдала имот под наем на фирма КВМ „Системи за пътна сигурност“, и то напълно на търговски принцип за „значителната“ сума от 1000 евро на месец. Всичко е декларирано надлежно и вероятно оттам Демерджиев е направил тези сериозни разкрития“. Това каза пред "24 часа" бившият финансов министър Владислав Горанов.

Демерджиев: Полети на Пеевски са платени с отклонени средства от поръчки за мантинели

По-рано Иван Демерджиев заяви, че едно от дружествата, за които твърди, че са сред основните участници в обществените поръчки за мантинели, е наемало обект, собственост на Владислав Горанов.

Демерджиев заяви, че според него тези отношения са показателни за преплитането на различни икономически и политически кръгове.