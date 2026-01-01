В края на всеки срок ще дават на родителите характеристика за детето му – това е една от мерките, които зам.-министърът на образованието и науката д-р Таня Панчева предсави като част от предложенията, касаещи подобряване на дисциплината и училищната среда. Те включват и повече превенция и ранна подкрепа за учениците, но и ясни правила и последствия при системно нарушаване на дисциплината, добави заместник-министърът.

Идеята е проблемите с поведението и риска от отпадане от училище да се разпознават по-рано, вместо да се стига до санкции едва след като ситуацията ескалира. „Не става въпрос просто за повече наказания, а за промяна в начина, по който училището реагира. Първо трябва да има превенция, ранно разпознаване на трудностите и подкрепа за детето. В същото време обаче правилата трябва да са ясни, а последствията – предвидими, когато те системно се нарушават“, обясни Панчева.

Сред предложенията е по-активна работа със семейството при деца, за които има риск да отпаднат от образователната система. Предвижда се и по-тясна координация между училищата, социалните и здравните служби, общините и органите на реда.

За тази цел се създава междуинституционална група с участието на МОН, Министерството на труда и социалната политика и представители на местната власт. Паралелно с това се разработва нова национална електронна система на социалното министерство, която трябва да помага за по-ранното установяване на риска от отпадане и за предприемане на мерки за подкрепа.

Предвижда се и промяна в начина, по който се проследява развитието на всеки ученик. В НЕИСПУО може да бъде въведена електронна карта за личностно развитие, която да събира информация за поведението, социалните умения, личните постижения и талантите на детето.

От МОН посочват, че подобна информация и сега се съдържа в системата, но идеята е акцентът да бъде поставен повече върху силните страни на ученика и върху областите, в които има нужда от подкрепа. Оценяването ще се прави веднъж на срок, за да не се натоварват допълнително учителите с административна работа.

Предлага се във всяко училище да има и специалист по личностно развитие. От министерството ще препоръчат тази функция да бъде поета от заместник-директор. Той ще следи за развитието на социалните умения на учениците, ще насърчава участието им в училищния живот и ще координира работата между деца, родители и учители.

Специалистът ще има роля и при проблеми с поведението – ще координира разговорите с родителите и учителите, ще следи за изпълнението на мерките на училищно ниво и ще организира инициативи, чрез които учениците да показват своите таланти и постижения.

Променя се и философията на самите санкции. МОН предлага единна система от поощрения, предупредителни и корективни мерки и санкции, при която наказанието да бъде последната, а не първата реакция.

Наред със санкциите се предвиждат повече начини за насърчаване на доброто поведение, активността и напредъка на учениците – чрез отличия и грамоти. При проблем първо трябва да има възможност за разговор, подкрепа, предупреждение и корекция на поведението.

„Искаме учителите да могат да се концентрират върху преподаването, а учениците да учат в спокойна и подкрепяща среда. Затова предложенията поставят по-силен акцент върху превенцията и ранната подкрепа“, каза Панчева.

Предложенията все още не са окончателни. Те ще бъдат обсъдени с учители, директори, педагогически специалисти, родители, ученици, социални партньори и експерти. От МОН заявяват, че ще бъде проучен и международният опит, включително европейската експертиза в областта на приобщаващото образование и подкрепящата училищна среда.

След общественото обсъждане мерките трябва да бъдат допълнително прецизирани, преди да бъдат оформени като конкретни предложения за промени в нормативната уредба.