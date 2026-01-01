Днес беше проведен Съвет по сигурността при премиера, нашето впечатление е, че това се прави, за да не се проведе Консултативен съвет по национална сигурност при президента, това заяви в кулоарите на парламента Ивайло Мирчев от ДБ.

"Заплахите пред България са ясни, ние сме ги посочвали многократно. Не върши работа този Съвет. Ние продължаваме да настояваме да се свика КСНС при Илияна Йотова. Чухме днес, че вече сме усетили, че трябва да се пазим от дронове, само че пропускаме да отбележим, че излязохме от най-важната инициатива на НАТО по отношение на дрон защитата", допълни той.

По думите му всичко е само "приказки и добри намерения" без реални действия.

Божидар Божанов от своя страна се спря на обявените от правителството действия срещу корупцията. По думите му борбата с корупцията е необходима, но кабинетът е можел да направи повече през първите четири месеца от управлението си. Той заяви, че част от представената от властите информация се припокрива със сигнали, подавани от ДБ, както и с разкрития на разследващи журналисти през годините.

Божанов подчерта, че голяма част от сигналите в крайна сметка ще стигнат до прокуратурата, но според него липсва следващата необходима стъпка. „Това, което не виждаме от управляващите, са мерки за реформа на прокуратурата. Ние съвсем скоро ще представим такива“, заяви той.

Мерките на правителството срещу високите цени на горивата са ограничени и няма да осигурят достатъчна подкрепа за гражданите. В същото време високият бюджетен дефицит е оставил държавата без необходимия резерв за реакция при кризи, заявиха още депутатите от „Демократична България“ Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Владислав Панев.

„Много пъти предупреждавахме по време на процедурата за Бюджет 2026, че когато планираш дефицит от 5,7%, 7,2 млрд. евро дефицит и 10,1 млрд. евро нов дълг, оставаш без буфер при евентуални кризи“, заяви Панев. Заложените в бюджета параметри действително предвиждат дефицит от 5,7% от БВП и възможност за поемане на нов държавен дълг до 10,1 млрд. евро. По думите му именно ограничените възможности на бюджета са една от причините правителството да предлага по-малък пакет от мерки срещу високите цени на горивата.

„Те са половинчати мерки, които помагат доста ограничено“, каза Панев.

Той призова кабинета да потърси възможности за свиване на бюджетния дефицит значително под заложените 5,7%. Панев предупреди, че при евентуално допълнително поскъпване на петрола възможностите на държавата да реагира биха били още по-ограничени.