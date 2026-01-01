Полетите на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон бяха спрени за около 20 минути в сряда вечерта, след като двама пилоти забелязаха дрон, прелитащ над активната писта, съобщи Федералната авиационна администрация (FAA).

„Видяхме нещо като дрон или нещо подобно, което прелетя, вероятно по средата на пистата“, съобщил по радиото на контролната кула пилот на регионален самолет на American Airlines, който кацал от Тълса, според аудиозапис, публикуван от приложението ATC.com.

„Видях светлина, която си помислих, че може би е дрон“, добавил пилот на чартърен самолет, който чакал да излети за Ню Джърси.

Ръководителят на полетите предупредил останалите пилоти за „неразрешена дейност на безпилотни летателни системи (БПЛА), докладвана в близост до DCA, тип и цвят неизвестни“, след което полетите били временно спрени.

„Определено не беше нищо“, казал той на пилота, направил първия доклад.

Служители на летището са търсили дрона, но не са го открили.

Местните и федералните власти са били уведомени за инцидента, се посочва в изявление на FAA.

ФБР разследва незаконната употреба на дронове. Федералните обвинения за подобни нарушения могат да доведат до присъда до една година затвор и глоба до 100 000 долара.

Безпилотните летателни апарати са забранени в голяма част от въздушното пространство около Вашингтон. Националното летище „Рейгън“ се намира само на няколко мили от Белия дом и Капитолия, както и в непосредствена близост до Пентагона.

Използването на дронове е забранено и в зоните около летищата заради опасността от сблъсък със самолети, превозващи пътници.

През януари 2025 г. националното летище „Рейгън“ стана мястото на най-смъртоносната самолетна катастрофа в Съединените щати от повече от две десетилетия. Тогава военен хеликоптер „Блек Хоук“ на американската армия се сблъска с регионален самолет на American Airlines. Загинаха 67 души.

В резултат на последвалото разследване Националният съвет за безопасност на транспорта (NTSB) по-късно разкри 15 214 „събития, близки до катастрофи“ на летището в периода 2021–2024 г. При тези случаи самолетите са се намирали на разстояние до една морска миля един от друг и с вертикална дистанция под 400 фута.

„Претовареното“ национално летище „Рейгън“, разположено на сравнително малка площ от 860 акра, отдавна е сред най-натоварените летища в страната, според Коалицията за защита на регионалните летища на Америка. Главната му писта е най-натоварената в страната – с над 800 излитания и кацания дневно, според Летищната администрация на метрополитен Вашингтон.