Държавен фонд „Земеделие“ да може да оказва подкрепа на земеделски производители при неблагоприятни климатични явления чрез Взаимоспомагателния фонд, приеха депутатите с промени на второ четене в Закона за подпомагане на земеделските производители.

Предлага се Министерството на земеделието и храните да може да предоставя на обединения на земеделски производители, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза и на национални съюзи на земеделски кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите, целеви финансови средства от бюджета на министерството за покриване на изчислената за държавата вноска за членство в представителни организации в областта на земеделието на европейски и световно ниво. Парите ще могат да се предоставят само за неикономическа дейност, свързана с представителството и защитата на интересите на българските земеделски производители и не могат да се ползват за други цели.

Според текстовете Министерството на земеделието и храните ще трябва да създаде и да поддържа база данни за площи с оранжерии, оранжерии-парници и трайни насаждения, като съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането, достъпа и ползването на информация от нея ще бъдат уредени с наредба. Срокът за създаване на тази база данни е една година.

В срок не по-късно от 31 май 2027 г. се извършва проверка на съществуващите площи с оранжерии, оранжерии-парници и трайни насаждения, реши парламентът. Министърът на земеделието и храните или оправомощени от него длъжностни лица със заповед ще назначават комисии за проверката , в които влизат представители на съответната областна дирекция „Земеделие“ и на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, а когато за извършване на проверката е необходима специфична експертиза - и представители на институти от Селскостопанската академия.

Непотърсените пари от аренда на земеделски земи, които държавата е отдала, да бъдат превеждани по сметка за чужди средства към ДФЗ за финансиране на Взаимоспомагателния фонд след изтичането на 10-годишния срок за изплащане на правоимащите лица, предвиждат също текстовете. Непотърсените средства в установения от закона срок ще могат да се използват само и единствено за целите на Взаимоспомагателния фонд.

Депутатите приеха комуникацията на Държавен фонд „Земеделие“ или Управляващия орган на Стратегическия план със съответните кандидати или бенефициенти, както и съобщаването на индивидуалните административни актове, електронните документи и електронните изявления, издадени от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ или от оправомощените от него длъжностни лица, или от ръководителя на Управляващия орган на Стратегическия план, да се извършва чрез съобщение в индивидуалния профил на съответния кандидат или бенефициент в Системата за електронни услуги (СЕУ), като към съобщението се прикачва или се препраща към публикувания в системата индивидуален административен акт, електронен документ или електронно изявление. Когато индивидуален административен акт, с който се отказва изцяло или частично изплащането на безвъзмездна финансова помощ по интервенциите, не бъде изтеглен от кандидата или бенефициента в срок до един месец от публикуването му в СЕУ, същият се смята за връчен в първия ден след изтичането на този срок.

Докладът по второто четене и дебатите по законопроекта бяха във вчерашния ден, но до гласуване не се стигна поради края на пленарното заседание..