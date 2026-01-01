Германските власти засилват подготовката на здравната система за сценарий с голям брой ранени при евентуален конфликт между НАТО и Русия. Плановете предвиждат болниците да могат да поемат до 1000 ранени военнослужещи дневно.

Германия предприема стъпки за подготовка на здравната си система за евентуален мащабен военен конфликт в Европа, включително сценарий на сблъсък между НАТО и Русия.

Според информация на Reuters германските военни медицински власти планират капацитет за лечение на до 1000 ранени войници дневно, ако избухне голям конфликт. Плановете са част от по-широкото преосмисляне на гражданската и военната готовност на Германия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Германският генерален хирург Ралф Хофман е заявил пред Reuters, че действителният брой на пострадалите би зависил от мащаба и интензивността на бойните действия, както и от вида на ангажираните военни части.

Болниците трябва да са готови за масов приток на ранени

Подготовката не се ограничава само до военните лечебни заведения. При мащабна криза голяма част от медицинската помощ би трябвало да бъде поета от цивилната здравна система.

Нов германски научен обзор, публикуван на 17 септември 2026 г., оценява именно готовността на германските болници за кризи, бедствия и военни конфликти. Авторите посочват, че макар Германия да разполага с добре развита здравна система и значителен болничен капацитет, съществуват слабости при сценарии с продължителен масов приток на ранени.

Сред посочените предизвикателства са недостигът на медицински персонал, ограничените възможности за интензивно лечение, логистиката и устойчивостта на инфраструктурата.

Авторите препоръчват по-тясно включване на цивилните болници в националното планиране за сигурност, редовни съвместни учения и инвестиции в устойчивостта на лечебните заведения. Сред мерките са резерви от медицински материали, допълнително обучение за лечение на военни травми, резервен персонал и по-надеждно електрозахранване, водоснабдяване и комуникации.

Подготовката излиза извън болниците

Германия едновременно с това засилва и по-широката си система за гражданска защита. Федералното правителство съобщи през май 2026 г., че до 2029 г. ще бъдат инвестирани 10 млрд. евро в гражданската защита, включително за специализирана техника и укрепване на системите за реагиране при кризи. Правителството посочи и разширяване на медицинските екипи за действие при масов брой пострадали.

Берлин работи и по национална концепция за убежищата и защитните съоръжения. Германските власти планират цифрова система, чрез която гражданите да могат да намират подходящи защитени места при извънредна ситуация.

Тези мерки са част от по-широкото усилие на Германия да повиши готовността си за различни кризисни сценарии. Те не означават, че германското правителство очаква непосредствена война с Русия, а че властите се подготвят за възможността здравната и гражданската инфраструктура да трябва да функционират при мащабна криза или военен конфликт.