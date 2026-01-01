Двама от изгнаниците на Блатото станаха пълноправни участници във Войната на племената в “Игри на волята”. След отлично представяне в битката на Обречените, предприемачът Стиван и актьорът Йордан ще се присъединят в отборите на Ураганите и Канарите.

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Денят за участниците от Сините и Зелените започна с битка на рефлекси и спортни умения. Въпреки първоначалното равенство, Канарите достигнаха до убедителен успех в съревнованието за неприкосновеност и изпратиха Ураганите на среща с водещата Ивет Лалова-Колио край огъня на номинациите.

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На Арената излязоха и отлъчените воини на Обречените. Битката помежду им се разви динамично и непредвидимо, като до победата достигнаха Стиван и Йордан. Авантюристката Йоанна отпадна от съревнованието първа, за което получи служебен номинационен глас.

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Утре за капитаните на Вулканите, Канарите и Ураганите предстои нов лидерски сблъсък, Сините ще определят тримата си номинирани, а за най-новите попълнения в голямата игра предстои труден избор.

Гледайте “Игри на волята” в четвъртък, 17 септември, от 20:00 ч. по NOVA.