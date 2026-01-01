Синът на холивудския режисьор Роб Райнър – Ник Райнър, няма да получи смъртно наказание, ако бъде признат за виновен за убийството на родителите си. Прокуратурата на окръг Лос Анджелис обяви, че няма да иска смъртна присъда по делото.
33-годишният Ник Райнър е обвинен в убийството на баща си Роб Райнър и майка си Мишел Сингър Райнър, чиито тела бяха открити в дома им в квартал Брентууд в Лос Анджелис през декември 2025 г.
Ако бъде признат за виновен, максималното наказание, което го заплашва, е доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Ник Райнър е обвинен в две убийства от първа степен, извършени при утежняващи обстоятелства, и се е признал за невинен.
Nick Reiner won’t face death penalty if convicted of murdering parents Rob, Michele Reiner https://t.co/s6HI3zjwkI pic.twitter.com/r9OGOxmPxZ— New York Post (@nypost) September 15, 2026
Решението прокуратурата да не търси смъртно наказание беше обявено от окръжния прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман във вторник. По думите му при вземането на решението са били взети предвид позициите на оцелелите деца на Роб и Мишел Райнър – Джейк и Роми, както и други смекчаващи обстоятелства.
Nick Reiner will not face death penalty in killings of his parents, prosecutor says. https://t.co/ctENX4b0Ms pic.twitter.com/KJt9woJb9F— News 4 San Antonio (@News4SA) September 15, 2026
Роб Райнър, известен с режисурата на филми като „Когато Хари срещна Сали“, „Принцесата булка“, „Мизъри“ и „Доблестни мъже“, беше на 78 години. Съпругата му Мишел Сингър Райнър, фотограф и продуцент, беше на 70 години. Двамата бяха намерени мъртви в дома си през декември 2025 г.
Според обвинението двамата са починали от нанесени с нож рани. Ник Райнър беше арестуван и по-късно обвинен в две убийства от първа степен. Делото все още не е приключило, а съдът предстои да разгледа случая по същество.
Prosecutors announced that they will not seek the death penalty against Nick Reiner if he is convicted in the killings of his parents Rob and Michele. https://t.co/bG7okKn8Ha— NBC4 Washington (@nbcwashington) September 15, 2026
Прокуратурата е посочила, че процесът вероятно няма да започне преди 2027 г. Следващото съдебно заседание е насрочено за 7 октомври.
Hollywood filmmaker Rob Reiner's son will not face the death penalty on charges he fatally stabbed his parents after lying in wait at their home in Los Angeles late last year, prosecutors said Tuesday.https://t.co/R1KULkQsDg— PBS News (@NewsHour) September 15, 2026
Решението да не бъде искано смъртно наказание означава, че при осъдителна присъда Ник Райнър ще бъде изправен пред наказание доживотен затвор без възможност за предсрочно освобождаване, а не пред смъртна присъда.