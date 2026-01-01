Синът на холивудския режисьор Роб Райнър – Ник Райнър, няма да получи смъртно наказание, ако бъде признат за виновен за убийството на родителите си. Прокуратурата на окръг Лос Анджелис обяви, че няма да иска смъртна присъда по делото.

33-годишният Ник Райнър е обвинен в убийството на баща си Роб Райнър и майка си Мишел Сингър Райнър, чиито тела бяха открити в дома им в квартал Брентууд в Лос Анджелис през декември 2025 г.

Ако бъде признат за виновен, максималното наказание, което го заплашва, е доживотен затвор без право на предсрочно освобождаване. Ник Райнър е обвинен в две убийства от първа степен, извършени при утежняващи обстоятелства, и се е признал за невинен.

Решението прокуратурата да не търси смъртно наказание беше обявено от окръжния прокурор на Лос Анджелис Нейтън Хохман във вторник. По думите му при вземането на решението са били взети предвид позициите на оцелелите деца на Роб и Мишел Райнър – Джейк и Роми, както и други смекчаващи обстоятелства.

Роб Райнър, известен с режисурата на филми като „Когато Хари срещна Сали“, „Принцесата булка“, „Мизъри“ и „Доблестни мъже“, беше на 78 години. Съпругата му Мишел Сингър Райнър, фотограф и продуцент, беше на 70 години. Двамата бяха намерени мъртви в дома си през декември 2025 г.

Според обвинението двамата са починали от нанесени с нож рани. Ник Райнър беше арестуван и по-късно обвинен в две убийства от първа степен. Делото все още не е приключило, а съдът предстои да разгледа случая по същество.

Прокуратурата е посочила, че процесът вероятно няма да започне преди 2027 г. Следващото съдебно заседание е насрочено за 7 октомври.

Решението да не бъде искано смъртно наказание означава, че при осъдителна присъда Ник Райнър ще бъде изправен пред наказание доживотен затвор без възможност за предсрочно освобождаване, а не пред смъртна присъда.