Синът на американския режисьор Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, които бяха намерени мъртви в дома си в Калифорния през декември, пледира невинен по обвиненията в убийството на родителите си, предадоха световните осведомителни агенции.

След две отлагания 32-годишният Ник Райнър, представляван от служебно назначен адвокат, се яви в съда в Лос Анджелис понеделник, за да чуе двете обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.

Бившият защитник на Райнър, известният частен адвокат Алън Джаксън, трябваше да се оттегли от делото на предишното заседание, позовавайки се на причини извън неговия и на клиента му контрол, които етиката не му позволява да разкрие, припомня Асошиейтед прес.

Следващото съдебно заседание е насрочено за края на април.

Прокуратурата повдигна обвинение срещу Ник Райнър за двойно убийство в средата на декември. Ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотен затвор без право на помилване, и дори смъртно наказание, тъй като то не е официално отменено в щата Калифорния, който само наложи мораториум върху него през 2019 г.

Окръжният прокурор Нейтън Хочман каза пред съда, че неговата служба все още не е решила дали ще поиска смъртно наказание за Райнър. По думите на прокурора решението за подобно искане "преминава през много строг процес". "Ще разгледаме всички утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства", каза Хочман.

Ник Райнър беше арестуван в Лос Анджелис около шест часа, след като на 14 декември полицията откри телата на родителите му в дома им в квартал Брентуд в калифорнийския град.

Синът в последно време е живял в къща за гости в имота на родителите си, съобщи вестник "Лос Анджелис таймс", позовавайки се на приятели на семейството.

Ник Райнър многократно е говорил публично в миналото за борбата си с наркотичната зависимост и психичните проблеми.

Роб Райнър, режисьор на хитови филми като "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри" и "Доблестни мъже", беше на 78 години.

Съпругата му Мишел, на 70 години, е работила като фотограф и филмов продуцент. Двойката, която беше женена от 1989 г., има три деца: Джейк, Ник и Роми. Режисьорът е осиновил и дъщерята на първата си съпруга, Пени Маршал.