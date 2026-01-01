Синът на американския режисьор Роб Райнър и съпругата му Мишел Сингър Райнър, които бяха намерени мъртви в дома си в Калифорния през декември, пледира невинен по обвиненията в убийството на родителите си, предадоха световните осведомителни агенции.
След две отлагания 32-годишният Ник Райнър, представляван от служебно назначен адвокат, се яви в съда в Лос Анджелис понеделник, за да чуе двете обвинения в убийство от първа степен с утежняващи вината обстоятелства.
Бившият защитник на Райнър, известният частен адвокат Алън Джаксън, трябваше да се оттегли от делото на предишното заседание, позовавайки се на причини извън неговия и на клиента му контрол, които етиката не му позволява да разкрие, припомня Асошиейтед прес.
Son Of Director Rob Reiner Pleads Not Guilty To Parents’ Murder— Newswire Law & Events (@NewswireLE) February 24, 2026
Nick Reiner, who has a history of addiction, appeared in a downtown courtroom where he was formally told what charges he faces and had his rights explained.
Follow us for more#BTS_ARIRANG #RutoMustGo #LikeU pic.twitter.com/8l9eule8fq
Следващото съдебно заседание е насрочено за края на април.
Прокуратурата повдигна обвинение срещу Ник Райнър за двойно убийство в средата на декември. Ако бъде признат за виновен, той може да получи доживотен затвор без право на помилване, и дори смъртно наказание, тъй като то не е официално отменено в щата Калифорния, който само наложи мораториум върху него през 2019 г.
BREAKING NEWS: Nick Reiner pleads Not Guilty to 2-Counts of 1st-Degree Murder in killing his parents, acclaimed director Rob Reiner & Michele Singer Reiner
His next court date will be April 29th pic.twitter.com/5splUypD4u
BREAKING NEWS: Nick Reiner pleads Not Guilty to 2-Counts of 1st-Degree Murder in killing his parents, acclaimed director Rob Reiner & Michele Singer Reiner
Окръжният прокурор Нейтън Хочман каза пред съда, че неговата служба все още не е решила дали ще поиска смъртно наказание за Райнър. По думите на прокурора решението за подобно искане "преминава през много строг процес". "Ще разгледаме всички утежняващи и смекчаващи вината обстоятелства", каза Хочман.
Ник Райнър беше арестуван в Лос Анджелис около шест часа, след като на 14 декември полицията откри телата на родителите му в дома им в квартал Брентуд в калифорнийския град.
BREAKING: Hollywood director Rob Reiner and his wife Michele’s son, Nick, has been arrested in connection with the deadly stabbing of his parents at their Brentwood home Sunday afternoon, according to TMZ.— RedWave Press (@RedWavePress) December 15, 2025
Nick is being held on a $4M bail.
TMZ: “The 32-year-old is in the… pic.twitter.com/8RxIp5JSsj
Синът в последно време е живял в къща за гости в имота на родителите си, съобщи вестник "Лос Анджелис таймс", позовавайки се на приятели на семейството.
Ник Райнър многократно е говорил публично в миналото за борбата си с наркотичната зависимост и психичните проблеми.
Роб Райнър, режисьор на хитови филми като "Когато Хари срещна Сали", "Мизъри" и "Доблестни мъже", беше на 78 години.
Съпругата му Мишел, на 70 години, е работила като фотограф и филмов продуцент. Двойката, която беше женена от 1989 г., има три деца: Джейк, Ник и Роми. Режисьорът е осиновил и дъщерята на първата си съпруга, Пени Маршал.