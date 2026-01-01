Американската скиорка Линдзи Вон сподели, че почти е изгубила крака си след кошмарното падане по време на спускането на Олимпийските игри Милано-Кортина 2026, пише агенция АП.

В публикация в Инстаграм в понеделник тя написа, че травмите й са далеч повече от познатите за широката общественост до момента - нараняванията са отключили синдром на компартмента, при който налягането в мускула достига опасни нива заради кръвопролитие или подуване. Това ограничава кръвообращението и води до трайно нараняване при липса на бързо и адекватно лечение.

"При толкова много травми в една област в тялото се образуват места, на които има твърде много кръв, чието циркулиране е ограничено и тя на практика унищожава всичко", пише Вон. Тя добави, че лекарят на американския отбор Том Хакет, който е ортопед и хирург, е спасил крака й с фасциотомия.

"Той отвори проблемното място, остави го да диша и ме спаси. Изминах дълъг път и със сигурност това е най-екстремната болка, която съм изпитвала през живота ми. Даже умножено по 100", добавя Вон.

Американската легенда в алпийските ски вече е изписана от болницата.

"Ще отнеме около година, за да заздравеят всички кости, след което ще реша дали искам да премахна целия метал или не, а след това ще се подложа на операция отново, за да поправя окончателно предната си кръстна връзка. Ще бъде дълъг път, но ще стигна до там“, казва Вон.

На 8 февруари Вон участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина, но не успя да завърши състезанието заради падане. След инцидента американката беше евакуирана с хеликоптер, след което претърпя няколко операции.

41-годишната Вон е олимпийска шампионка от 2010 година и двукратна бронзова медалистка от Зимни игри. Американката има и два златни и по три сребърни и бронзови медала от Световните първенства, а освен това е четирикратна носителка на Световната купа по ски алпийски дисциплини.