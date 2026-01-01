Американската звезда в скоростните дисциплини Линдзи Вон падна тежко и не успя да завърши спускането в алпийските ски на Олимпийските игри в Кортина д'Ампецо.

Седмица, след като скъса кръстната връзка на лявото си коляно, Вон реши да стартира на Игрите, но още в началото една от неравностите я изхвърли от трасето. Американката падна, остана да стене и лежи на пистата, след което получи медицинска помощ и беше изнесена със специална шейна и хеликоптер.

Линдзи Вон е в болница след падане в последното спускане за жени в Кран Монтана

41-годишната Линдзи Вон падна на 30 януари по време на спускане за Световната купа и в Кран Монтана. Тя също така увреди менискуса си и получи синини.

Днешната контузия вероятно ще сложи край на кариерата й.

Пистата "Тофана" в Кортина е едно от любимите ѝ трасета, където тя за първи път в кариерата си се качи на подиум за Световната купа, като се класира на трето място през 2004-а, а след това спечели шест спускания и шест състезания в супергигантския слалом.

Състезанието бе прекъснато, а лидерка след първите 13 в стартовия списък е Брийзи Джонсън (САЩ) с 1:36.10 минута.