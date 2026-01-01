Започна поетапно контролирано изпускане на водите на язовир „Копринка“, след като свободният обем на съоръжението намаля до едва 6 процента. До спешната мярка се стигна след извънредно заседание на Комисията по бедствия и аварии към областния управител на Стара Загора, свикано по сигнал от Националната електрическа компания. От дружеството са сигнализирали, че водоемът е превишил обема, който е длъжен да поддържа според утвърдените графици за сезона.

Към момента наличният обем на язовира е над 133 млн. куб. м при общ капацитет от 142 млн. кубически метра. Изпускането на водните количества се извършва контролирано през един от изпускателите с дебит над 25 куб. метра в секунда. Основната цел на предприетото действие е да се предотвратяват евентуални разливи по поречието на река Тунджа и да се минимизира риска за населението и прилежащата инфраструктура в района.

Очаква се регулирането на нивата на „Копринка“ да продължи най-малко една седмица. Всички населени места по поречието на река Тунджа, по която се оттича основната част от водата, са своевременно уведомени за операцията. Ситуацията се следи в реално време, за да се гарантира безопасното преминаване на високата вълна през речното корито.