Кметът на Велико Търново Даниел Панов официално поиска министърът на околната среда и водите да разпореди спешна проверка относно възобновената дейност на „Кроношпан“ и на втората производствена линия на предприятието.

Той написа пост в официалния си профил във Фейсбук. Повод за искането са постъпилите в Община Велико Търново на 26 и 27 февруари над 30 сигнала от граждани за наличие на неприятни миризми.

Задимяване и силни миризми стреснаха жителите в два квартала на Велико Търново

По случая е отправено запитване и до Регионалната инспекция по околната среда и водите, откъдето е потвърдено, че в същия период е установено разпространение на миризми извън производствената площадка на завода.

Съгласно изискванията на Комплексното разрешително това представлява нарушение. Разпространението на миризми извън площадката на предприятието е проблем, по който Община Велико Търново води кореспонденция с Министерството на околната среда и водите в периода 2022-2025 година.

Заедно с народния представител проф. Костадин Ангелов и с Общинския съвет са отправяни няколко искания за извънредни проверки по повод стотиците сигнали от граждани за миризми и задимяване.

Реакция от страна на институциите е имало в мандата на правителството на Росен Желязков. По разпореждане на министъра на околната среда и водите Манол Генов са извършени няколко комплексни проверки, последната от които - през януари 2026 година.

Със заповед на директора на РИОСВ-Велико Търново от 15 януари 2026 година е наложена принудителна административна мярка - спиране на първата производствена линия (ПДЧ) на завода.

Министър Генов: Най-дразнещият проблем за Велико Търново е замърсяването и миризмите от „Кроношпан“

Предварителното ѝ изпълнение е потвърдено от Върховния административен съд с решение от 19 февруари. „Разчитам, че както през последните месеци, така и сега ще има бързи и спешни действия от страна на МОСВ и компетентните органи по сигналите на гражданите за миризми след възобновената дейност на предприятието.

Никой не е против бизнеса. Както и преди съм казвал - здравето и общественият интерес на великотърновци са на първо място. Ако заводът работи, спазвайки най-високите екологични норми и модела в другите европейски държави, надали ще има проблеми“, заявява кметът Даниел Панов.

Кроношпан във Велико Търново е едно от ключовите производствени предприятия в България, част от международната група Kronospan - световен лидер в производството на дървесни плоскости. Разположено в индустриалната зона на град Велико Търново, то играе важна роля в местната икономика и в снабдяването на мебелната и строителната индустрия в страната и региона с основни суровини.

Предприятието е известно със своите модерни производствени мощности и широка гама от продукти, базирани на дървесни суровини, като е неразделна част от глобалната производствена мрежа на Kronospan.

Историята на завода във Велико Търново датира от социалистическия период, когато е основан като държавно предприятие за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ).

През годините то се утвърждава като един от основните доставчици на този вид материал за българската индустрия. След демократичните промени и процесите на приватизация, през 2001 година предприятието е придобито от австрийската група Kronospan.

Тази придобивка бележи началото на мащабни инвестиции в модернизация, технологично обновление и разширяване на производствения капацитет, превръщайки завода в съвременно, високотехнологично съоръжение, отговарящо на международните стандарти за качество и ефективност.

Производствената дейност на Кроношпан е фокусирана върху производството на широка гама от дървесни плоскости. Основните продукти включват неламинирани и ламинирани плочи от дървесни частици (ПДЧ и ЛПДЧ), които са ключови материали за мебелното производство, интериорния дизайн и строителството.

Заводът произвежда също така и компоненти за работни плотове, гърбове за кухни и други специализирани продукти, които намират широко приложение в различни сектори. Производственият процес е автоматизиран и използва съвременни технологии за преработка на дървесина, осигуряващи висока ефективност и постоянно качество на крайния продукт.Икономическото значение на Кроношпан Велико Търново за региона е съществено.

Предприятието е един от най-големите работодатели в областта, осигуряващ заетост на стотици служители и допринасящ значително за местния пазар на труда. Чрез данъците и таксите, които плаща, то подкрепя местния бюджет. Освен това, като голям индустриален потребител, заводът стимулира развитието на свързани индустрии и услуги, включително транспорт, логистика и доставка на суровини.

Продукцията на Кроношпан Велико Търново е важна не само за вътрешния пазар, но и за износ към съседни балкански страни и други европейски пазари, което допринася за външнотърговския баланс на България.

В духа на устойчивото развитие, Кроношпан-Велико Търново прилага практики, насочени към ефективно използване на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда.

Компанията инвестира в технологии за оползотворяване на дървесни отпадъци и рециклирани материали, както и в системи за пречистване на въздуха и водите. Стремежът е да се поддържа баланс между индустриалното производство и опазването на природната среда, осигурявайки същевременно висококачествени продукти за своите клиенти и допринасяйки за кръговата икономика.