Най-дразнещият проблем за Велико Търново е замърсяването и миризмите, които идват от производствената площадка на "Кроношпан". Това каза министърът на околната среда и водите Манол Генов.

Той беше във Велико Търново по покана на кмета Даниел Панов и на комисията към Общинския съвет, която следи процедурите и мерките по решаването на проблема с въздуха в града заради производството на "Кроношпан".

"До момента на дружеството са извършени множество проверки с грижа за здравето и комфорта на великотърновци', каза Генов. По думите му предприятието заделя средства в бюджета, за да си плаща глобите, като продължава да работи, а сигналите за замърсеност на въздуха се увеличават.

Министърът каза, че Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), както и Регионалната здравна инспекция (РЗИ) трябва да дадат становище вредно ли е въздействието на производството на завода върху човешкото здраве, има ли фини прахови частици, запрашавяне и какви са последствията за здравето.

Днес се очаква РИОСВ да връчи предписание на предприятието, в което се казва, че трябва да бъдат заявени промени в комплексното разрешително за осъществяване на дейността на фирмата.

"От 2022 г. върви преписката между оператора и Изпълнителната агенция по околна среда и води, в която се дават предписания и указания как и какво трябва да се направи, от завода са заявили, че ще правят промени в своя производствен процес, засега нищо от това не се е случило, а вече няма време за чакане", посочи министърът.

Манол Генов беше категоричен, че ако в най-кратък срок това предписание не бъде изпълнено, ще бъде заявено служебно отваряне на комплексното разрешително и ще бъдат преразгледани начините и условията, по които се работи в момента. „Целта е прекратяване на този тормоз над търновци“, добави министърът.

Той съобщи, че през ноември ще бъде поставена допълнителна мобилна станция за измерване на качеството на въздуха, която ще бъде с по-широк спектър на обследване на замърсеността на въздуха. По думите му проблем има както в неспазването на техническите процеси в ръководството, така и в недостатъчния контрол от страна на институциите.

Министърът каза, че при получаване на становище от даден здравен орган, че дейността на предприятието застрашава здравето на хората, веднага ще бъде наложена принудителна мярка за спиране на производството до отстраняване на нередностите.

В началото на срещата Даниел Панов припомни, че от 2016 г. има решение на Общинския съвет по отношение на инвестиционното намерение на "Кроношпан", което предвижда параметрите в производството на предприятието да бъдат на базата на Оценка за въздействие върху околната среда, а не чрез комплексно разрешително.

От 2022 г. общината е пуснала няколко писма до МОСВ за промяна в комплексното разрешително. Нищо до този момент не е предприето, каза Панов и заяви, че хората от града искат спешни и бързи решения на проблема.

Преди два месеца общината е поискала независима проверка от друга Регионална инспекция по околната среда и водите. През юли е направена комплексна проверка, с редица забележки към предприятието "Кроношпан". Панов подчерта, че до една седмица очаква от РИОСВ отговор на въпроса кога ще бъдат променени параметрите в комплексното разрешително на предприятието.

На срещата присъстваха още председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, народните представители д-р Костадин Ангелов и Мариана Бояджиева, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, директорът на РИОСВ Станислав Станчев и други представители на институции.