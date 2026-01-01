ГДБОП предупреждава гражданите и търговците за повишен риск от опити за прокарване на фалшиви банкноти, особено в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г. и в първите месеци след въвеждането на еврото в България.

Сектор „Фалшификации“ при ГДБОП съветва гражданите да проверяват внимателно всички левови и еврови банкноти, които получават извън банковите институции. Ако бъде установен фалшификат, той незабавно трябва да се предаде на компетентните органи – МВР, банков офис или на телефон 112, като се предостави максимална информация за начина на придобиването на банкнотата.

Най-висок остава рискът от прокарване на неистински банкноти с номинал 50 лева, които са били най-често срещаният фалшификат през 2025 г. Гражданите трябва да бъдат внимателни и при банкноти с номинали 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Според експертите, най-честите опити за прокарване на фалшиви банкноти се случват при улична търговия и плащания „на ръка“, където проверката често е по-трудна.

Как да разпознаете фалшификат

ГДБОП подчертава, че някои характерни признаци на фалшиви банкноти могат да бъдат забелязани и от непрофесионалист:

Гладка или лъскава хартия

Липса на релеф на отпечатаните елементи

Холограма без движение

Размазани водни знаци

Основният принцип, разработен от Европейската централна банка (ЕЦБ), е „Пипни! Погледни! Наклони!“ Истинската банкнота се усеща на допир, вижда се и реагира при накланяне. Ако тези признаци липсват – банкнотата не трябва да се приема.

Препоръки към търговците