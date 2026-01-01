Районната прокуратура в Плевен предаде на съд мъж за измама с фалшиви евробанкноти, съобщиха от прокуратурата.

Мъжът, на 25 години, е обвинен в това, че в периода от 7 до 14 януари тази година в град Долни Дъбник и село Горни Дъбник при условията на продължавано престъпление и опасен рецидив е обменил общо 180 банкноти евро, за които знаел, че са неистински, за по-дребни копюри на същата стойност.

Той е предоставил на потърпевшите от измамата неистинските банкноти и в замяна е получил истински такива, като по този начин е набавил за себе си имотна облага, а на тях причинил имотна вреда. Използваните от него банкноти били без воден знак и защитна лента, но въпреки това успял да ги заблуди, обясниха от прокуратурата.

Мъж си напазарува с фалшиво евро в магазин в Казанлък

Мъжът е многократно осъждан за умишлени престъпления от общ характер, като е освободен от затвора на 23 декември миналата година, където е изтърпял поредно наказание „лишаване от свобода“.

Предстои Районният съд в Плевен да насрочи разпоредително заседание по делото. От прокуратурата уточняват, че за този вид престъпления законът предвижда наказание лишаване от свобода от три до десет години, като съдът може да постанови конфискация до една втора от имуществото на виновния.

Един от последните случаи в страната на засечен опит за разплащане с фалшива евро банкнота е от Самоков. Там местен жител е платил местните си данъци и такси с фалшива банкнота от 200 евро.