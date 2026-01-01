Няма нищо по нормално от това да позволим вноса на руски петрол. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му санкциите срещу Русия трябва да бъдат премахнати.

"Има две решения за решаване на ситуацията, която се случва в нашата страна с евентуална криза с горивата. Първото решение е това, което ние говорим от месеци - да се вдигнат санкциите срещу Русия", заяви той.

"Възраждане" предлага да се намали акциза на горивата. Според него ще се предизвика претъпяване на ръста на цените. Костадинов подчерта, че трябва да се направят жертви с бюджета, защото по този начин ще се намалят приходите в него.

Днес "Възраждане" ще изпрати писмо до министър-председателя Андрей Гюров с двете предложения.

Лидерът на партията заяви, че американците са обявили, че ще вдигнат санкциите срещу руския петрол. "Какво ще стане накрая? Ще водим война с Русия сами?"

Костадин Костадинов попита кой плаща керосина на американските самолети в София. "Кой плаща горивото на американските самолети", пита той.

Във връзка с предложените 50 евро великденски добавки Костадинов заяви, че ще те ще предложат 150 евро.

Той подчерта, че парите не са били предвидени в проектобюджета и припомни, че против бюджета за, който са протестирали е нямало надбавки. "Това е грозно. Не може да се манипулират така хората. Не може да се гавриш с пенсионерите", заяви Костадинов.