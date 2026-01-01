Правителството трябва ясно да разгледа какви са реалните запаси от суров петрол, течни горива и газ на фона на шоковото поскъпване на енергоносителите на международните пазари. Това каза президентът (2017 - 2026 г.) Румен Радев пред журналисти след среща на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) с него и част от икономическия екип на Коалиция „Прогресивна България“ (КПБ).

Правителството трябва да проследи и всички количества и ценообразуване на електроенергията - от производителя до крайните консуматори на енергия, добави Радев.

"Миналата година ни лъгаха, че няма да има поскъпване с въвеждането на еврото, сега ни лъжат, че няма пряка заплаха и проблем за България от ударите срещу Иран. Време е правителството откровено да признае, че ни чакат нелеки изпитания, защото домакинствата вече изнемогват със сметките, а малкият бизнес се задушава", подчерта той.

Надявам се финансова среща на Г-7 да се реши освобождаване на резерви, за да минимизира кризата с цените на петрола, обясни още Радев.

Попитан дали, ако беше действащ президент, щеше да свика дев отговори, че товКонсултативен съвет за национална сигурност (КСНС) Раа е прерогатив на Илияна Йотова.

Румен Радев: Eскалацията в Близкия изток създава реален риск за нашата сигурност

На въпрос дали втората свалена балистична ракета в Турция със системи на НАТО не е достатъчен повод за свикване на КСНС Радев посочи, че този конфликт е едностранна интервенция без мандат на ООН. По думите му опитът показва, че в региона на Близкия изток това води до ескалация и до дълготрайна нестабилност. Ние вече сме жертва - Европа е най-голямата жертва на тази военна операция, коментира още Румен Радев.

Той попита къде са листите за предстоящите избори на тези, които са най-шумните в искането към него да представи листите на формацията му. Ние ще спазим законовия срок, в който ще представим и програмата, и листите си, допълни той и обясни, че ще включи хора, които поставят България на първо място, имат смелостта и енергията да бъдат дейни в разграждането на олигархичния модел, експерти и хора с активна гражданска позиция.

Още малко търпение, всичко ще бъде обявено. "Не съм се крил, ще участвам в листите, ще бъда в парламента, а не от дивана", коментира Радев.