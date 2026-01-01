Испания възстановява всеобщия достъп до безплатно обществено здравеопазване, включително за нелегални имигранти. Правителството ще гласува кралски указ, който ще позволи медицинска помощ за хора, които не са пребивавали в страната най-малко три месеца, пише БНР .

Законът има за цел да гарантира, че всеки, който живее в страната, дори без легален статут, има достъп до безплатно обществено здравеопазване, както и да го гарантира за всички испанци, живеещи в чужбина и посещаващи Испания.

Законодателството решава проблема, с който са се сблъсквали хиляди имигранти досега: ако не са можели да докажат, че са пребивавали в страната в продължение на три месеца, им е бил отказван безплатен достъп.

В указа е записано, че признаването на това право се предоставя чрез декларация: заявителят декларира, че не плаща частни здравни осигуровки, че не може да прехвърли това право от друга държава и че няма трета страна, задължена да плаща за здравните му услуги. По този начин той получава временен документ, който му предоставя достъп до публично финансирано здравеопазване, валиден във всяка автономна общност.

Едновременно с това, за да ратифицира декларацията, бенефициентът трябва да докаже местожителството си. Въпреки че регистрацията в местната община е за предпочитане, тази процедура е направена по-гъвкава, за да се улесни процесът. Валидните форми на доказателство включват удостоверения за записване в училище, доклади от социални служби, сметки за комунални услуги и други документи.