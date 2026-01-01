Георги Георгиев е новият заместник областен управител на област Кюстендил. Той беше представен пред медиите от областния управител Кристиян Иванчов. Иванчов изказа благодарност на досегашния заместник областен управител Георги Джоглев за свършената от него работа до този момент.

Георги Георгиев е от Кюстендил. Завършил е специалността „Икономика и управление на труда“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Работил е в Бюрото по труда в Кюстендил и в банковия сектор. От 20 години е в частния бизнес, а от пет се занимава с производство на гъби. Има фабрика за гъби в Смолян. Член е на „Да, България“.

Основната ни задача е да направим честни и прозрачни избори, казаха пред медиите Иванчов и Георгиев. Те посочиха, че ще работят за това да могат да върнат доверието на обществото в изборния процес.