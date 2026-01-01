25-годишна жена от Перник е била пребита от 22-годишен мъж, с когото имала връзка.

Инцидентът е станал навръх 8 март в двора на училище в града.

По първоначални данни мъжът е нанесъл множество удари на жената, основно в главата. Пострадалата е преминала медицинско освидетелстване, при което е установено, че е бременна.

По случая е образувано бързо производство. След доклад в прокуратурата мъжът е привлечен като обвиняем и е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокуратурата да внесе искане в съда за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“.

Работата по случая продължава.