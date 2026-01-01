Руска атака с дронове засегна втория по големина град в Украйна Харков и югоизточния град Днипро (Днепър) снощи и през тази нощ, при което бяха ранени повече от 20 души, съобщиха украинските власти, цитирани от Ройтерс.

Руски дрон удари район близо до висок жилищен блок снощи в Харков, като рани 7 души, разби прозорци и запали автомобили, съобщи кметът на града Игор Терехов и местната полиция.

Втора атака рани четирима през нощта, след като дрон се взриви на пътя между две сгради, посочи Игор Терехов в "Телеграм".

Харков, разположен на 30 км от руската граница, устоя на първоначалното настъпление на руските сили след пълномащабното им нахлуване през февруари 2022 г. и оттогава често е обект на руски въздушни атаки, припомня Ройтерс.

Украинските военновъздушни сили посочиха, че Русия е атакувала Украйна с общо 137 дрона, от които 122 са били свалени или унищожени.

В Днипро бяха ранени 10 души, сред които и 12-годишно момче, съобщи областният управител Олександър Ганжа в "Телеграм". Кметът на града Борис Филатов заяви, че най-малко осем високи сгради са понесли щети при атаката.