Прокуратурата на Република България публикува позиция и документи във връзка със случая, свързан с българския представител в Европейската прокуратура Теодора Георгиева, както и с появилите се твърдения за връзки с Петьо Петров, известен като Пепи Еврото. От държавното обвинение съобщиха, че предоставят фактология и официална комуникация по случая, включително кореспонденция с Европейската прокуратура и справка по досъдебно производство.

От прокуратурата отбелязаха, че "тенденциозното разпространяване на голословни и клеветнически твърдения не само накърнява репутацията на отделни магистрати, но и подкопава авторитета на съдебната власт като цяло. Подобни действия са несъвместими с принципите на правовата държава и институционалната отговорност, които изискват всяко твърдение за противоправно поведение да бъде проверено от компетентните органи по установения в закона ред. Особено обезпокоително е, когато подобни внушения се разпространяват и легитимират в публичното пространство от лица, които претендират за експертност в областта на правосъдието и които следва да са наясно както със стандартите за отговорна публична комуникация, така и с последиците от разпространяването на непроверени твърдения относно дейността на органите на съдебната власт."

Според прокуратурата се създава основателно впечатление, че тези действия представляват недопустим опит за оказване на нерегламентирано влияние върху хода на съдебни и досъдебни производства от висок обществен интерес.

"С оглед на факта, че с действията на служебния заместник министър-председател и министър на правосъдието освен уронване на престижа на българската прокуратура е налице и засягане на авторитета на Европейската прокуратура, и с цел представяне на обективната истина ПРБ предоставя информация, съдържаща фактологията и официалната комуникация по случая с отстранения от длъжност и признат от колегията на Европейската прокуратура „за виновен в сериозно нарушение“ български представител", подчертават от държавното обвинение.

Европрокурор Теодора Георгиева е подала сигнал за заплахи до министър Янкулов

Писмо на Лаура Кьовеши до българската прокуратура

По инициатива на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши през 2025 г. са проведени съвместни действия с българската прокуратура, включително размяна на писмена кореспонденция. По молба на Европейската прокуратура от страна на и.ф. главен прокурор и от Софийската градска прокуратура на вниманието на г-жа Кьовеши са изпратени поисканите материали, свързани с „отстранения от длъжност български представител“ в Европейската прокуратура.

На 30 април 2025 г. до кабинета на главния прокурор на Република България е изпратена открита грама от Постоянното представителство на страната в европейските институции в Брюксел, съпроводена от писмо на Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов с искане за предоставяне на писмена информация, включително показания на свидетели по текущо наказателно производство срещу представителя на България в Европейската прокуратура.

В писмото Лаура Кьовеши посочва, че в Европейската прокуратура е образувана преписка относно предполагаема корупция на българския европейски прокурор вследствие на получен в институцията сигнал от частно лице на 24 октомври 2023 г. С оглед публикация в българска медия от 10 март 2025 г. относно „писмо и видеозапис на разговор между Теодора Георгиева и Петьо Еврото“, Европейският главен прокурор отправя официално искане за предоставяне на „всякаква информация, съотносима към текущото наказателно разследване на Георгиева, с цел оценка и наблюдение на нашето собствено разследване, което би могло да бъде засегнато“.

Отговорът на българската прокуратура

В отговор на писмото на Европейския главен прокурор и след изрично предоставено разрешение от наблюдаващия прокурор по реда на чл. 198, ал. 1 НПК, на 3 юни 2025 г. и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов изпраща отговор до г-жа Лаура Кьовеши. Отговорът съдържа справка в обем от 5 страници, изготвена от наблюдаващия прокурор по образувано на 25 април 2025 г. в Софийска градска прокуратура досъдебно производство за това, че в периода от началото на 2020 г. до месец март 2025 г. на територията на страната и в чужбина, при условията на продължавано престъпление, е използвано служебното положение на длъжностно лице - съдия в АССГ и европейски прокурор в Европейската прокуратура, за да бъде набавена противозаконна облага – парични суми (престъпление по чл. 283 във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК).

Европейската прокуратура започва разследване срещу българския европрокурор

Свидетелски показания

В справката се съдържат извадки от показания на трима свидетели, разпитани в хода на разследването, които сочат за ежемесечно предоставяне от „Пепи Еврото“ на сумата от 10 000 лева на магистрата „Теди Еврото“.

ПРБ предоставя в отделни файлове кореспонденцията между Европейската прокуратура и кабинета на и.ф. главен прокурор, както и справката, изготвена от наблюдаващия прокурор, за което е предоставено разрешение по реда на чл. 198, ал. 1 НПК.

Прокуратурата на Република България и занапред ще изпълнява своите конституционни и законови правомощия при стриктно спазване на българското законодателство, независимо от политическия натиск и опитите за дискредитиране на съдебната власт, и в активно институционално сътрудничество с европейските институции.

Ръководството на ПРБ ще информира Европейския главен прокурор Лаура Кьовеши и комисаря по демокрация, правосъдие, върховенство на закона и защита на потребителите Майкъл Макграт за извършените от служебния вицепремиер и министър на правосъдието действия, които на практика представляват опит за дискредитиране на приключилата дисциплинарна процедура на Европейската прокуратура, потвърдила сериозността на установените нарушения от страна на българския представител в институцията – факт без прецедент в 19-годишния период на членството на Република България в Европейския съюз.

Прокуратурата на Република България остава последователно ангажирана с принципите на върховенството на правото, независимостта на съдебната власт и обективното установяване на фактите, посочиха още от институцията.

Скандалът с българския европрокурор: Получавала ли е пари Теодора Георгиева от Петьо Петров-Еврото

Оттам призоваха, ако Министерството на правосъдието разполага с материали или доказателства във връзка с изложените твърдения, те да бъдат незабавно предоставени на компетентните органи.

„Категорично неверни и клеветнически са твърденията, че посочените по-горе записи са разпространявани от прокуратурата или от кабинета на главния прокурор“, заявиха от държавното обвинение.

Коментар за събитията в Съдебната палата

Ръководството на прокуратурата изрази признателност към българските прокурори, следователи, съдии и служители в съдебната система, които въпреки засиления политически натиск продължават да изпълняват своите професионални задължения.

От институцията изразиха и недоумение от публичното легитимиране от страна на служебния министър на правосъдието на лице, което според прокуратурата е организирало и провокирало безредици в сградата на Съдебната палата в София и е призовавало за ограничаване на правото на гражданите на достъп до правосъдие.

Според прокуратурата тези действия представляват грубо посегателство срещу законовия ред и принципите на правовата държава и са извършени непосредствено след проведена среща в Министерството на правосъдието между служебния министър и въпросното лице.

От ПРБ напомниха, че министърът на правосъдието носи законова отговорност за сигурността на сградите на съдебната власт и за недопускане на действия, които възпрепятстват нормалното функциониране на органите на съдебната власт.