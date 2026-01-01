Откриха тялото на издирван 26-годишен мъж в Шумен. Към момента няма данни за насилствена смърт на Александър Пенчев, съобщиха от полицята.

В хода на издирвателните действия и след извършен обход в кв. „Боян Българанов" в града тази сутрин, са предприети действия за оглед в недостроена сграда.

ОД на МВР-Шумен

На последния ѝ етаж е намерено безжизненото тяло на издирвания мъж. Извършва се оглед и в присъствието на съдебен лекар.

Причината за смъртта на мъжа ще бъде установена след приключване на аутопсията. По случая се води разследване.

Полицията издирваше младия мъж по молба на близките му.