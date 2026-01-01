Три автомобила изгоряха, а един е частично засегнат при пожар в старозагорското село Преславен. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Вчера малко след 14:50 ч. 41-годишен мъж е подал сигнал, че гори лек автомобил. На място е изпратена пожарна кола. След потушаване на огъня, местопроизшествието е посетено и от полицейски служители. Установено е, че в двора на къща, собственост на 40-годишен мъж, вследствие на пожара са изгорели лек автомобил и паркирани на тротоара до двора други два автомобила, а частично обгорял в задната си част е автомобил "Ауди", паркиран в гараж, находящ се в двора на къщата.

Подателят на сигнала е заявил, че пожарът е вследствие на самозапалване на беемвето в двора на къщата. Собствеността на автомобилите е в процес на изясняване.

По случая е образувано е досъдебно производство.

По-рано днес на главния път Стара Загора-Казанлък между селата Тулово и Ягода изгоря и автобус.