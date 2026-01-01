Разследване с мандат на ООН обвини Москва в извършване на престъпления срещу човечеството чрез депортиране и насилствено прехвърляне на деца от Украйна в Русия.

„Събраните доказателства водят комисията до заключението, че руските власти са извършили престъпления срещу човечеството - депортиране и насилствено прехвърляне, както и насилствено изчезване на деца“, заяви Независимата международна комисия за разследване на Украйна.

Разследването беше създадено от Съвета на ООН по правата на човека малко след като Москва започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през февруари 2022 г.

Комисията посочва, че Русия е депортирала или прехвърлила „хиляди“ деца от окупираните райони на Украйна.

„Комисията досега е потвърдила депортирането или прехвърлянето на 1205 деца. Четири години по-късно 80 процента от децата, депортирани или прехвърлени в случаите, разследвани от комисията, все още не са се завърнали“, се казва още в доклада, цитиран от АФП.

Москва не е създала система, която да улеснява връщането им, като вместо това се е фокусирала върху дългосрочното настаняване на децата в семейства или институции в Русия.

Комисията потвърди и предишното си заключение, че руските власти са извършили незаконно депортиране и прехвърляне на деца - военни престъпления - „както и че без основание са забавили тяхното репатриране, което също представлява военно престъпление“.

Докладът отбелязва, че участието на руския президент Владимир Путин „включително чрез пряката му власт над структури, които са ръководили и изпълнявали тази политика, е било видимо още от самото начало“.

Москва не признава комисията и не отговаря на нейните искания за достъп, информация и срещи.