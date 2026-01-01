Безплатни нефрологични прегледи организират от УМБАЛ „Св. Анна“ – София по повод Световния ден за бъбречно здраве (12 март). Това съобщиха от болничното заведение.

През 2026 г. денят се отбелязва под мотото „Бъбречно здраве за всички: Грижа за хората и защита на планетата“.

Безплатните прегледи ще се проведат в Клиниката по нефрология към УМБАЛ „Св.Анна“ в 25 кабинет от 9:00 до 16:00 часа.

Записване на час може да се направи на телефон 02 9759319. Времето за един преглед е около 30 минути, а броят на записванията не е неограничен.