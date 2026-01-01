Генералният директор на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) Рафаел Гроси, един от кандидатите за поста генерален секретар на ООН, ще посети Русия, предаде ТАСС, като се позова на представител на Министерството на външните работи на Руската федерация.

Той каза, че "визитата се очаква в края на седмицата".

Директорът на департамента за международни организации на руското външно министерство Кирил Логвинов съобщи по-рано, че изслушванията на кандидатите за поста генерален секретар на ООН ще започнат на 20 април. Процесът по номинирането им започна през ноември 2025 г. Гроси е един от тях. Мандатът на настоящия генерален секретар на ООН Антонио Гутериш изтича на 31 декември тази година.