На 11 март от 8 ч. за около 24 часа ще се ограничи движението в тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ за тестване и профилактика на системата за управление на тунела SCADA, съобщиха от

Подобни тестове, според инструкциите за поддържане на съоръжението, е необходимо да се правят два пъти в годината.

Предвижда се движението да бъде ограничено до 8 ч. на 12 март. По време на дейностите трафикът в двете посоки ще се пренасочва по обходен маршрут по път I-1 София - Кулата.

Пътуващите в посока Кулата ще се отклоняват по път I-1 при пътен възел „Благоевград Юг“ на „Струма“ (при 97-и км), а автомобилите, които се движат към София ще се пренасочват по първокласния път при пътната връзка на 104-и км на магистралата.

Агенция „Пътна инфраструктура“ се извинява на водачите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се гарантира безопасното пътуване в отсечката. Апелираме шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.