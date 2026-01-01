Хуманитарните нужди в Иран нарастват рязко заради войната, съобщи Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец, което отправи спешен апел за помощ на стойност над 50 милиона долара.

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и Червения полумесец (МКЧК) посочи, че исканите 40 милиона швейцарски франка (51,5 милиона долара) ще помогнат за подкрепата на около пет милиона души през следващите 16 месеца.

„В цялата страна общностите са изправени пред нарастващи хуманитарни нужди, свързани със здравеопазването, подслона, водоснабдяването и санитарните условия, както и с психичното здраве и психосоциалната подкрепа“, се казва в изявление на МКЧК, цитирано от АФП.

Средствата ще помогнат на Иранското дружество на Червения полумесец да даде приоритет на хората, които са пряко засегнати от войната, както и да се справи с щетите по инфраструктурата и прекъсванията на основни услуги.

„Хуманитарните нужди нарастват рязко с всеки изминал ден и този спешен апел ще помогне да се разшири жизненоважната помощ и да се осигури подкрепа за най-засегнатите“, посочи Мария Мартинес, ръководител на делегацията на МКЧК в Иран.

Съединените щати и Израел започнаха първата вълна от атаки срещу Иран на 28 февруари, което доведе до война, в рамките на която Техеран нанесе удари по цели в няколко държави в района на Персийския залив.

„Иранското дружество на Червения полумесец незабавно мобилизира своята мрежа от служители и доброволци, за да реагира в помощ на общностите, засегнати от военните действия“, добави Мартинес.

„Работата на място, извършвана от Иранското дружество на Червения полумесец и МКЧК, е жизненоважна за спасяването на човешки животи – всяка минута е от значение“, продължи тя.

МКЧК посочи, че 529 клона на Иранското дружество на Червения полумесец участват в спешни операции в 30 провинции и 197 града.

Разположени са повече от 2100 екипа за реагиране и над 6500 служители и доброволци, а аварийните екипи извършват операции по издирване и спасяване.

Средствата от спешния апел ще бъдат насочени към осигуряване на подслон, предоставяне на хуманитарни помощи, здравни услуги, както и поддържане на водоснабдителните и санитарните системи.

Базираният в Женева МКЧК вече е отпуснал 1,5 милиона швейцарски франка от своя Фонд за спешна реакция при бедствия, за да подкрепи незабавните животоспасяващи дейности в Иран.

Международната федерация, която разполага с повече от 17 милиона доброволци в над 191 държави, представлява най-голямата хуманитарна мрежа в света. | БГНЕС