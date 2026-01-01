36-годишен работник пострада при трудов инцидент, след като падна от височина около седем – осем метра при извършване на ремонтни дейности на покрив на сграда в Бургас. Това съобщи директорът на Инспекцията по труда в Бургас Павлин Васков.

Инцидентът е станал вчера следобед, около 14:00 ч. в район на територията на "Лео Бетон" – предприятие за производство на бетонни изделия. По първоначална информация там работници са извършвали демонтаж на покривни платна от метални ламаринени конструкции.

По време на работата един от работниците е паднал от покрива, каза Васков. По думите му пострадалият не е служител на предприятието, на чиято територия се извършвали дейностите, а на друга фирма, ангажирана с демонтажа. Той е имал сключен трудов договор.

Установено е, че работникът не е бил обезопасен със съответните предпазни средства – предпазен колан и други задължителни средства за работа на височина, посочи още директорът на Инспекцията по труда.

Още вчера на място е изпратен екип на инспекцията. Извършен е оглед на мястото на инцидента и са взети първоначални обяснения.

Предстоят допълнителни действия по изясняване на всички обстоятелства около случая, добави Васков.