България се намира в непосредствена близост до два въоръжени конфликта, а ескалацията в Близкия изток създава „реален риск за нашата сигурност“. Това заявява в позиция във Facebook Румен Радев.

По думите му „този в Близкия изток се разраства мълниеносно и вече обхваща целия регион“, като подчертава, че „ударите срещу Иран създават реален риск за нашата сигурност“. Радев изразява тревога от „пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки“.

Президентът обръща внимание и на икономическите последици от конфликта, като отбелязва, че „войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива“.

В позицията си той настоява за конкретни действия от страна на изпълнителната власт. Според него „неотложно е кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ“, както и да бъде „проверена цялата номенклатура на държавния резерв“. Радев предупреждава, че „рискът от дефицити на всички нива е реален“ и той „трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия“.

Държавният глава акцентира и върху възможен нов миграционен натиск, като посочва, че „България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток“ и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет. По думите му проблемът „изисква европейска координация и превантивни действия“.

Сред останалите препоръки са преглед и актуализация на плановете за охрана на държавната граница, повишаване на бдителността и преглед на плановете за борба с тероризма. Радев подчертава още, че атаките с дронове и балистични ракети в близост до региона налагат обсъждане на защитеността на стратегическите обекти и разработване на механизми за противодействие, включително планове за развръщане на допълнителни сили за противовъздушна отбрана.

В заключение той заявява, че кабинетът трябва да овладее „спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата“.