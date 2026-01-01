На 2 март в РУ-Ботевград е подаден сигнал, че около 0:40 ч. на 1 март от хладилната витрина на пицария в града са били откраднати 120 кутийки енергийна напитка. Полицейските служители предприели незабавни оперативно-издирвателни действия и бързо разкрили извършителите, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София.

Двамата криминално проявени мъже от с. Врачеш, на 23 и 44 години, признали кражбата и обяснили, че напитките вече са консумирани, като възстановили тяхната стойност.

Материалите по случая са докладвани в прокуратурата.

От управата на заведението изразиха специална благодарност към полицията за бързите и професионални действия, довели до задържането на извършителите и възстановяването на отнетите стоки за по-малко от денонощие.